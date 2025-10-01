Em duelo do interior paulista, Mirassol e Bragantino empatam pelo Brasileirão

Em duelo do interior paulista, Mirassol e Bragantino empatam pelo BrasileirãoEric Ramires coloca Massa Bruta em vantagem, mas Reinaldo define o 1 a 1 no Maião; times completam mais uma rodada sem vencer
Deu empate no duelo do interior paulista entre Mirassol e Bragantino pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (1/10), os times empataram por 1 a 1 no estádio Maião, em Mirassol. Eric Ramires abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Reinaldo deixou tudo igual na etapa final.
O Leão, que não vence há dois jogos, aparece com 43 pontos e está ameaçado de perder a quarta posição para Botafogo ou Bahia. Já o Massa Bruta, nono colocado com 33 somados, não sabe o que é triunfar há cinco partidas.
Primeiro tempo
Com o apoio de seus torcedores, o Mirassol tomou a iniciativa em jogadas pelo alto que tiveram finalizações de Danielzinho e Lucas Ramon, ambos sem pontaria. O Bragantino reagiu e passou a controlar as ações, assustando em arremate de Eric Ramires que teve bloqueio de João Vitor aos 19 minutos. Thiago Borbas obrigou o goleiro Walter a fazer boa defesa, mas na jogada seguinte, os visitantes abriram o placar: Gustavinho cabeceou na trave, e Ramires foi mais ágil que Lucas Ramon para pegar o rebote e mandar para o gol aberto. A vantagem animou o Massa Bruta, que ficou próximo de ampliar com Vanderlan em chute de fora da área que Walter espalmou.
Segundo tempo
O Mirassol voltou do intervalo disposto a mudar o panorama da partida. Reinaldo, antes dos cinco minutos, obrigou Cleiton a salvar sua equipe em duas ocasiões. Após a segunda defesa, porém, o goleiro recebeu cartão amarelo por simular lesão para atrasar cobrança de escanteio. Aos poucos, o Bragantino se soltou. Henry Mosquera, aos 16′, superou Lucas Ramon na velocidade e, sozinho de frente para Walter, chutou em cima do goleiro, desperdiçando ótima chance de ampliar.
De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao empate aos 29′. Reinaldo invadiu a área pela esquerda e, ao tentar cruzar. viu a bola desviar em Lucas Barbosa e tirar qualquer possibilidade de defesa de Cleiton. Aos 33′, Ramires carimbou o travessão do Mirassol. O jogo seguiu tenso com investidas de ambos os lados, mas o placar não sofreu novas alterações até o apito final.
MIRASSOL 1X1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Gols: Eric Ramires, 25’/1ºT (0-1); Reinaldo, 26’/2ºT (1-1).
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Guilherme Marques, 20’/2ºT), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Carlos Eduardo, 32’/2ºT) , Alesson (Matheus Bianqhi, 42’/2ºT) e Chico da Costa (Cristian, 32’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Nathan Mendes, 28’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan (Juninho Capixaba, 27’/2ºT); Gabriel (José Aldo, 20’/2ºT), Eric Ramires e Gustavinho (Alix Vinicius, intervalo); Lucas Barbosa, Thiago Borbas (Fernando, 21’/2ºT) e Henry Mosquera (Laquintana, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Reinaldo, Neto Moura (MIR); Cleiton, Vanderlan, Gabriel (RBB)
Cartão Vermelho: –