Dupla “Flaco Roque” comenta vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Jogadores marcam os três gols do triunfo no Allianz e brincam sobre parceria, que vem fazendo sucesso nos últimos jogos / Crédito: Jogada 10

A dupla “Flaco Roque”, formada pelos atacantes Flaco López e Vitor Roque, vem se tornando uma sensação no Palmeiras. E, após a vitória do Verdão contra o Vasco, nesta quarta-feira (1º/10), no Allianz, a dupla mostrou bom humor para comentar o excelente momento que vivem. Afinal, são 16 gols para a dupla (oito cada) nos últimos dez jogos em que atuaram juntos. López se disse feliz pela parceria, revelando o esforço do trabalho de todo o plantel do Palmeiras.

LEIA MAIS: PSG vira sobre o Barcelona e mantém 100% na Champions “Feliz que vem dando certo, a gente treina muito e se esforça bastante pelo time. Acho que também é fruto do trabalho do grupo”, disse o argentino ao Premiere na saída do campo. Vitor Roque, por sua vez, celebrou a oportunidade de jogar ao lado de Flaco. Lembrando da assistência que recebeu do argentino, o jovem prodígio não escondeu a felicidade por contar com o jogador como dupla de ataque.

“É um prazer enorme jogar com um jogador incrível assim, que tem me ajudado bastante, ajudado o grupo também com gols e assistência. Hoje (quarta) foram dois gols e uma assistência para mim, então é um prazer enorme e estou muito feliz de fazer essa dupla com ele”, analisou. Dupla do Palmeiras tem meta de gols? Ao marcar três vezes contra o Vasco, o Palmeiras chegou aos 100 gols na temporada. A dupla respondeu se tem algum número em mente como meta para o fim da temporada, aliás.