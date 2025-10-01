Diniz analisa vaias a Lucas Oliveira e gols sofridos pelo Vasco: “Estudamos”

Técnico revela que time estudara os movimentos ofensivos do Palmeiras antes de derrota no Allianz e fala que vaias "fazem parte" / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz afirmou que não gostou da atuação do Vasco na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira (1º/10), no Allianz Parque. Em sua entrevista coletiva, o comandante avaliou não só a partida, mas também as vaias que o zagueiro Lucas Oliveira recebeu do torcedor vascaíno presente no estádio e a má fase de Vegetti.

Segundo Diniz, o primeiro tempo do Cruz-Maltino foi ruim, cedendo chances ao Palmeiras. O Verdão, por sua vez, foi efetivo e as aproveitou, abrindo 3 a 0 logo aos 23′ da etapa inicial. LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Palmeiras: Lucas Oliveira e Hugo Moura falham em derrota “Fizemos um primeiro tempo muito ruim na marcação. Eles souberam aproveitar. Na verdade, eles tiveram três chances e fizeram gols nas três primeiras chances. Tivemos descuidos muito graves. A ideia era deixar o jogo mais lento, não oferecer transição, não dar o meio de campo e a profundidade. Nós tomamos dois gols assim. O segundo gol estávamos com a bola, aceleramos, até achei falta pelo critério dele no jogo, mas sofremos o gol. O time jogou mal no primeiro tempo, faltou ser mais agressivo, chegar mais gente à área. Não foi uma surpresa. Nós tomamos os gols que tínhamos estudado para não tomar”, analisou. Vaias da torcida do Vasco a Lucas Oliveira Na sequência, Fernando Diniz respondeu sobre a atuação de Lucas Oliveira, titular pela primeira vez desde fevereiro. Ele minimizou o fato de Oliveira não começar jogando há tanto tempo, elogiando as entradas recentes do jogador. Para ele, as vaias da torcida fazem parte e cabe ao zagueiro absorvê-las da melhor maneira.

“Faz parte do jogador. Tem que saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado uma partida desde fevereiro, ele jogou uma partida praticamente inteira contra o Flamengo em um jogo muito duro. Conseguiu fazer um jogo muito bom. Nos outros jogos que ele entrou, entrou muito bem e merecia a chance de começar o jogo. Agora é absorver as críticas da torcida e está tudo certo. Torcedor tem que vaiar mesmo e está tudo bem”, disse. Má fase de Vegetti Por fim, Diniz tornou a defender o atacante Vegetti. O artilheiro, afinal, não marca gols com bola rolando há mais de dois meses, algo abordado durante sua coletiva. “Toda coletiva eu respondo perguntas sobre o Vegetti. Alguma hora ele vai fazer gol. Hoje (quarta), ele teve chance. No primeiro tempo, ele cabeceou, teve presença. O forte do Vegetti todo mundo sabe: ele é um goleador e a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. Quando a gente tem um volume maior de chegadas, mais limpas de cruzamento, principalmente, ele vai ter chance de marcar o gol. Quando ele não marca gol, ele tem uma função tática muito importante, o espírito de liderança que ele tem. É um goleador, um dos líderes do elenco. Mas dois meses (sem marcar), todo mundo passa por isso. O Hulk (Atlético) está passando por isso. Enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido importante na parte tática”, analisou.