Davide Ancelotti acredita em ‘briga difícil’ na partida entre Botafogo e Bahia

As duas equipes somam 40 pontos. O Botafogo ocupa a quinta colocação, enquanto o Bahia aparece em sexto. Por isso, o duelo direto pode mudar o rumo da briga pela Libertadores no Brasileirão.

Com Botafogo e Bahia empatados na tabela do Brasileirão, a disputa da noite desta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos promete ser decisiva. O confronto ganhou ainda mais peso após o empate entre Mirassol e Red Bull Bragantino, que deixou aberta a luta por uma vaga no G-4 da competição.

“É um jogo importante na briga pela Libertadores. Estamos focados no jogo, nos preparamos bem. Vai ser um jogo decidido nos mínimos detalhes. Será um jogo equilibrado e temos muitas equipes na briga pela Libertadores, vai ser uma briga difícil e interessante até o final, mas temos que começar a ganhar jogos, porque isso é importante”, afirmou o técnico Davide Ancelotti, em entrevista ao canal Premiere.

Para enfrentar o Bahia, o Botafogo deve iniciar a partida com Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho.

