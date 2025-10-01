Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalaçõesAtuais campeãs, as Brabas do Timão vão em busca do hexacampeonato da competição
Pentacampeão e vencedor das duas últimas edições, o Corinthians estreia nesta quinta-feira na Libertadores Feminina. As Brabas do Timão recebem o Independiente del Valle, do Equador, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, na província de Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo A.
Onde assistir
O duelo de estreia do Corinthians na Libertadores terá transmissão dos seguintes canais e streamings: SporTV, Canal GOAT, YouTube NSports, Pluto TV, Cazé TV, Meu Timão e Xsports.
Como chega o Corinthians
O Corinthians chega para a partida desta quinta-feira com sentimentos dúbios. Depois de ser mais uma vez o grande campeão do Brasileirão Feminino, batendo o Cruzeiro na final, o Timão foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. No entanto, no Paulistão, segue na liderança da primeira fase com 27 pontos em 10 jogos e a classificação garantida para o mata-mata.
Como chega o Independiente del Valle
Assim como o Corinthians, o Del Valle chega para a estreia da Libertadores Feminina após conquistar o título nacional. As meninas do Del Valle superaram a LDU na decisão e foram bicampeãs equatorianas – atrás somente do Unión Española, maior campeão nacional com três taças.
CORINTHIANS X INDEPENDIENTE DEL VALLE
Libertadores Feminina 2025 – 1ª rodada do Grupo A
Data e horário: 02/10/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, Buenos Aires (Argentina)
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gi Fernandes; Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato
INDEPENDIENTE DEL VALLE:Kathya Mendonza;Hilda Riveros, Mayerli Rodríguez e Ivette Fernández; Nicole Charcopa, Rosa Mino, Maritxell Cazares e Naomy Briones; Emily Arias, Fernanda Araya e Mary Guerra. Técnico: Gustavo Pineda
