Com mudanças da CBF, Botafogo garante vaga na Copa do Brasil 2026

Alvinegro ainda não tinha conseguido a classificação, mas modificações no calendário para a próxima temporada trazem benefícios ao clube / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1), mudanças significativas do calendário do futebol brasileiro para 2026. Com isso, o Botafogo garantiu a classificação para a próxima edição da Copa do Brasil e se beneficiou, indiretamente, com as modificações da entidade. Além disso, o novo formato assegura que os 20 clubes da Série A entrem na competição apenas na quinta fase, que antecede as oitavas de final. O intuito é diminuir as datas para aumentar o recesso e o período de descanso dos atletas e valorizar o produto.