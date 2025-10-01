Com gol nos acréscimos, Santos arranca empate contra o Grêmio na Vila Belmiro

Lautaro Díaz marca aos 45 do segundo tempo, após bola na trave de Zé Rafael; Grêmio abriu o placar com Edenílson em jogo agitado

O primeiro tempo na Vila Belmiro foi de muita disputa e chances para os dois lados. O Santos, jogando em casa, teve mais posse de bola e criou as melhores oportunidades. O goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, de fato, foi o grande destaque. Ele fez, pelo menos, três defesas espetaculares para evitar o gol do time da casa. O Grêmio também chegou a marcar, mas o VAR anulou o lance por um toque de mão.

O Santos buscou um empate heroico contra o Grêmio na Vila Belmiro. A equipe perdia o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, mas conseguiu o 1 a 1. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (1), foi válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Edenílson marcou para o Grêmio, e Lautaro Díaz empatou para o Santos. Com o empate, o Santos vai a 28 pontos e permanece no 16º lugar. O Grêmio, com 33 pontos, está na 10ª posição.

Apesar da pressão do Santos, o placar não saiu do zero na primeira etapa. O time da casa finalizou mais, mas parou na grande atuação de Gabriel Grando. O Grêmio, por sua vez, se defendeu bem e tentou explorar os contra-ataques. A partida, portanto, foi para o intervalo com o placar de 0 a 0.

Santos e Grêmio garantem emoção na segunda etapa

Na segunda etapa, o Grêmio voltou melhor e abriu o placar. Aos 12 minutos, o meia Edenílson aproveitou um cruzamento de Cristian Pavón. Ele, então, finalizou de carrinho para colocar o time visitante na frente. Com a vantagem no placar, a equipe gaúcha se fechou. O Santos, então, foi para o tudo ou nada em busca do empate.

A pressão do time da casa só deu resultado no apagar das luzes. Aos 45 minutos do segundo tempo, o meia Zé Rafael acertou um chutaço no travessão. No rebote, o atacante Lautaro Díaz, de cabeça, empatou a partida. O gol, no fim, selou o resultado de 1 a 1, muito comemorado pela torcida na Vila Belmiro.

SANTOS 1×1 GRÊMIO

Série A do Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data: 01/10/2025

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Gols: Edenílson, 12’/2ºT (0-1); Lautaro Díaz, 45’/2ºT (1-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius, 25’/2ºT), Luan Peres, Alexis Duarte e Gonzalo Escobar (Souza, 44’/2ºT); João Schmidt (Tiquinho Soares, 0’/2ºT), Zé Rafael e Benjamin Rollheiser (Robinho, 35’/2ºT); Álvaro Barreal (Tomás Rincón, 23’/2ºT), Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Erick Noriega e Wagner Leonardo; Marlon, Arthur (Alex Santana, 19’/2ºT), Dodi e Cristian Pavón (Francis Amuzu, 14’/2ºT); Edenílson (Franco Cristaldo, 13’/2ºT) e Alysson (Alexander Aravena, 33’/2ºT); André Henrique (Riquelme, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão amarelo: João Schmidt, Gonzalo Escobar, Igor Vinícius (SAN); Arthur, Mano Menezes (técnico), Alysson, Alex Santana (GRE)