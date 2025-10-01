CBF cria a Copa Sul-Sudeste; entenda o formato do torneio para 2026

Novo torneio regional ocorre de 25 de março até 7 de junho e não contará com equipes do Espírito Santos, que estarão na Copa Centro-Oeste / Crédito: Jogada 10

Uma das principais novidades do calendário do futebol brasileiro para 2026 será a criação da Copa Sul-Sudeste. A CBF trouxe mudanças significativas, nesta quarta-feira (1), para a próxima temporada e, entre elas, incluiu novos formatos e torneios regionais. Assim, a nova competição terá 12 clubes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Por outro lado, os times do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste.

Cabe destacar que as equipes que estiverem classificadas para a Libertadores e a Sul-Americana não disputarão o interestadual. Para a próxima temporada, serão dois representantes de cada estado. Neste primeiro ano, a entidade irá oferecer a possibilidade de escolha. Ou seja, se um clube se classificar pelo estadual (sem disputar Libertadores e Sul-Americana) e não quiser disputar a Sul-Sudeste, não haverá punição por parte da entidade. Entenda o formato Nesta primeira edição, serão dois representantes de cada estado e ocorre de 5 de março até 7 de junho. Entre os critérios, serão seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025 e mais seis através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025.