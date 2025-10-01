Carbonero admite dificuldades, mas valoriza empate: “Jogo tenso”Jogador colombiano marcou o gol de empate, em pênalti polêmico, no último lance da partida
No apagar das luzes, o Internacional arrancou o empate com o Corinthians, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em jogo polêmico, o Colorado conseguiu o gol de empate no último lance, em pênalti convertido por Carbonero. Contudo, o resultado não muda o panorama e mantém o time na beira do Z4, mas o “salvador” colorado valorizou o ponto conquistado em casa.
“Estamos passando por um momento difícil. Queríamos ganhar, temos essa mentalidade de ganhar, mas não conseguimos o resultado. O jogo foi muito tenso, saímos atrás no placar e ficou complicado. Conseguimos o empate, pude converter o pênalti. Não conseguimos a vitória, mas pelo menos somamos um ponto”, disse.
O jogo foi polêmico no Beira-Rio. No primeiro tempo, houve um gol anulado para cada lado. Contudo, o Corinthians conseguiu sair na frente do placar com gol de Gui Negão, aos nove minutos. Depois, o Timão administrou o resultado, enquanto o Internacional teve dificuldades para criar jogadas. Entretanto, nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti de Cacá em Bruno Henrique, e Carbonero garantiu o empate.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos, enquanto o Corinthians, agora, soma 30. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.
