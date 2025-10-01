Cantor agronejo compartilha momento encantador de encontro com Nico de la Cruz; vídeo

Meio-campista do Flamengo realizou o desejo da filha ao se encontrar com o artista, que aproveitou a oportunidade para tietar o atleta

Nicolás de la Cruz viveu um momento especial na noite de terça-feira (30), ao acompanhar a emoção de sua filha durante um encontro com o cantor sertanejo Luan Pereira. A menina, fã do artista, ficou visivelmente tocada com o encontro realizado em um jantar reservado, enquanto o artista aproveitou para tietar o meio-campista do Flamengo.

Mesmo tímida, a criança chegou a cantar uma das músicas de Luan, acompanhada pelo pai, que observava o momento com carinho. O gosto pelo sertanejo corre na veia, visto que a mãe é cantora e segue por estilo símil em canções, enquanto o pai já declarou que ouve muito do gênero.