Cantor agronejo compartilha momento encantador de encontro com Nico de la Cruz; vídeo

Cantor agronejo compartilha momento encantador de encontro com Nico de la Cruz; vídeoMeio-campista do Flamengo realizou o desejo da filha ao se encontrar com o artista, que aproveitou a oportunidade para tietar o atleta
Nicolás de la Cruz viveu um momento especial na noite de terça-feira (30), ao acompanhar a emoção de sua filha durante um encontro com o cantor sertanejo Luan Pereira. A menina, fã do artista, ficou visivelmente tocada com o encontro realizado em um jantar reservado, enquanto o artista aproveitou para tietar o meio-campista do Flamengo.
Mesmo tímida, a criança chegou a cantar uma das músicas de Luan, acompanhada pelo pai, que observava o momento com carinho. O gosto pelo sertanejo corre na veia, visto que a mãe é cantora e segue por estilo símil em canções, enquanto o pai já declarou que ouve muito do gênero.
O músico, por sua vez, não deixou a oportunidade passar e fez uma chamada de vídeo com o sogro, flamenguista declarado, para apresentá-lo ao jogador. Segundo o relato publicado nos stories do cantor, De La Cruz demonstrou simpatia e atenção com todos da família.
