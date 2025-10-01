Brasil perde para Marrocos e vai encarar Espanha pela sobrevivência no Mundial Sub-20

Com o resultado, os brasileiros ficam em situação delicada na competição. Afinal, somam um único ponto em terceiro lugar no Grupo C, liderado pelos africanos, que chegam a seis somados e garantem classificçaão antecipada para a próxima fase.

O Brasil se complicou na Copa do Mundo Sub-20. Na noite desta quarta-feira (01/10), pela segunda rodada do Grupo C, os comandados de Ramon Menezes perderam por 2 a 1 para Marrocos em Santiago do Chile, após estreia com empate frente aos mexicanos. Maamma e Zabiri marcaram para os africanos, e o zagueiro Iago, do Flamengo, descontou em cobrança de pênalti no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos.

As atenções, portanto, se voltam para a última e decisiva rodada diante da Espanha, que também tem um ponto. No sábado (4), às 17h (de Brasília), só a vitória interessa ao Brasil na busca por uma vaga nas oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos. Um empate, aliás, elimina ambas as seleções. O jogo decisivo será no Estádio Nacional de Santiago.

O jogo

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e um pênalti para o Brasil anulado pelo VAR. Assim, a definição ficou para a etapa final, quando os marroquinos fora melhores e marcaram duas vezes. Aos 14 minutos, abriram o placar em voleio de Maamma que sofreu desvio justamente de Iago. Aos 30′, Zabiri ampliou a vantagem para os africanos. Em desvantagem, a Seleção Brasileira se lançou à frente e imprimiu pressão na tentativa de bucar o empate. Aos 42′, Luighi carimbou o travessão em cabeceio. De tanto insistir, o Brasil chegou ao gol nos acréscimos. Após revisão, o árbitro assinalou pênalti que foi convertido pelo zagueiro Iago ao deslocar o goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.