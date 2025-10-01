Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Glorioso e Tricolor fazem duelo direto por vaga na próxima Copa Libertadores. Bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Bahia se encontram nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, no tradicionalíssimo “jogo de seis pontos”. Afinal, os dois times brigam por vaga na próxima Libertadores. A bola rola às 21h30, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, a transmissão, a partir de 20h. Ricardo Froede, com sua voz inconfundível, está confirmado na narração. Ele terá a companhia do comentarista Figueiredo Júnior e do repórter André Bachá.

