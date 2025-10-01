Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bellingham perde espaço no Real Madrid

Bellingham perde espaço no Real Madrid

Arda Guler e Mastantuono ganham destaque sob o comando de Xabi Alonso e colocam em dúvida o papel do meia inglês na equipe
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Jude Bellingham já foi protagonista no Real Madrid, mas hoje vive um momento bem diferente. Com Xabi Alonso no comando, o inglês perdeu espaço e começa a ver sua posição ameaçada pelo surgimento de dois jovens que empolgam a torcida e a comissão técnica. Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o jornal espanhol ‘Marca’ chegou a falar em um “debate inesperado” sobre o papel dele na equipe.

LEIA MAIS: Inter Miami sofre derrota histórica com Messi em campo

Até agora, Bellingham jogou só 100 minutos em quatro partidas da temporada. Foi titular somente no clássico contra o Atlético, na derrota por 5 a 2, e desde então não conseguiu se firmar.

Guler ganha espaço e Mastantuono surpreende

Arda Guler, em sua terceira temporada em Madrid, finalmente deslanchou. Com mais regularidade, soma três gols e quatro assistências, além de ter virado o parceiro preferido de Mbappé em campo.

Já o argentino Franco Mastantuono, de 18 anos, foi contratado por 45 milhões de euros e rapidamente conquistou uma vaga no ataque pela direita. Apesar de ter marcado somente uma vez em oito jogos, chama atenção pela intensidade, pela maturidade precoce e pela sintonia com Guler. Juntos, eles equilibram o time: enquanto o turco dita o ritmo e cria, Mastantuono coloca energia e força.

Desafio para Bellingham

Com esse cenário, Bellingham perdeu espaço na função ofensiva do meio-campo. Mesmo oferecendo mais presença física e chegada à área, ainda não conseguiu superar o impacto imediato de Guler e a parceria dele com Mastantuono.

O resultado é que, por enquanto, o inglês terá de esperar sua chance para voltar a ser protagonista no Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar