Bellingham perde espaço no Real Madrid

Arda Guler e Mastantuono ganham destaque sob o comando de Xabi Alonso e colocam em dúvida o papel do meia inglês na equipe

Jude Bellingham já foi protagonista no Real Madrid, mas hoje vive um momento bem diferente. Com Xabi Alonso no comando, o inglês perdeu espaço e começa a ver sua posição ameaçada pelo surgimento de dois jovens que empolgam a torcida e a comissão técnica. Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o jornal espanhol ‘Marca’ chegou a falar em um “debate inesperado” sobre o papel dele na equipe.

Até agora, Bellingham jogou só 100 minutos em quatro partidas da temporada. Foi titular somente no clássico contra o Atlético, na derrota por 5 a 2, e desde então não conseguiu se firmar.

Guler ganha espaço e Mastantuono surpreende

Arda Guler, em sua terceira temporada em Madrid, finalmente deslanchou. Com mais regularidade, soma três gols e quatro assistências, além de ter virado o parceiro preferido de Mbappé em campo.

Já o argentino Franco Mastantuono, de 18 anos, foi contratado por 45 milhões de euros e rapidamente conquistou uma vaga no ataque pela direita. Apesar de ter marcado somente uma vez em oito jogos, chama atenção pela intensidade, pela maturidade precoce e pela sintonia com Guler. Juntos, eles equilibram o time: enquanto o turco dita o ritmo e cria, Mastantuono coloca energia e força.

Desafio para Bellingham

Com esse cenário, Bellingham perdeu espaço na função ofensiva do meio-campo. Mesmo oferecendo mais presença física e chegada à área, ainda não conseguiu superar o impacto imediato de Guler e a parceria dele com Mastantuono.