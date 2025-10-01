Ancelotti fala sobre testes e volta de Rodrygo à Seleção: “Pode jogar em todas as posições do ataque”

O técnico Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para amistosos da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Assim, o Brasil medirá forças com Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Na entrevista coletiva, o comandante explicou que não é uma lista definitiva, pois apresenta mudanças por causa de jogadores lesionados e outros atletas que terão a oportunidade de tentar uma vaga.

“Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva, porque temos jogo essa noite, da Champions, temos jogo no próximo fim de semana… É uma lista que leva em conta os dois jogos que vamos jogar no Japão. Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm.”, disse.