Abel Ferreira dedica vitória do Palmeiras a Lucas Evangelista

Técnico português também analisa mudança de posição de Andreas Pereira e rasga elogios a Raphael Veiga

O técnico Abel Ferreira dedicou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, nesta quarta-feira (1º/10), ao volante Lucas Evangelista. O jogador, afinal, está fora da temporada 2025 por lesão grave. Após o triunfo, o treinador iniciou sua entrevista coletiva fazendo a dedicação a seu atleta. “Eu gostaria de dedicar esta vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já quando eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Nós falamos isso com os jogadores, acho que ele merece de tudo o que representa para nós, por toda a importância que ele também tem dentro do grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga à forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo esta vitória é dedicada ao Lucas Evangelista”, dedicou.

LEIA MAIS: Atuações do Palmeiras contra o Vasco: Dupla Flaco-Roque brilha mais uma vez na vitória alviverde Posição de Andreas no Palmeiras Abel, então, respondeu sobre a mudança de posição de Andreas Pereira. Afinal, o jogador substituiu Evangelista atuando em uma faixa mais próxima à zaga. “Quando vendemos o Ríos e contratamos o Andreas, a ideia era já essa: arranjar um jogador para a posição de 8, sendo que nós também temos o Allan que também pode fazer de 8, como ainda hoje vocês viram, podendo também jogar por fora, e eu já vos disse mais que uma vez, em 5 anos que aqui estou gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que eu cheguei por jogadores da base. Portanto os 27, 28 jogadores têm sempre os jogadores da base, mas ele foi contratado para a posição de 8, é uma posição que ele domina, uma posição que ele gosta de jogar, mas nas conversas que tinha tido com ele também, o Andrés também se mostrou, sendo disponível para jogar quer na frente, à beira do centroavantes, como jogar na 8, como jogar por fora”, analisou.

Mudanças da CBF O português respondeu também sobre as mudanças da CBF para o calendário brasileiro, anunciadas nesta quarta pela entidade. “Dar os parabéns à CBF por isso. Porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão (normalizadas), porque sempre foi assim. E eu recebi com muito agrado, não para o Palmeiras. Quando eu falo no calendário brasileiro, eu não falo para o Palmeiras. Eu falo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro, é bom para as equipas brasileiras, é bom para quem nos vê lá fora e nós temos esta oportunidade de poder mexer no calendário com esta coragem, com esta ousadia, porque é fazer coisas diferentes, mas eu penso que é para fazer coisas diferentes para melhorar”, avaliou Abel.