Villarreal x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Na Espanha, a Juve tenta a primeira vitória na Champions. Mas seu rival vem de derrota e também tenta a reação

Villarreal e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, 1/10, pela segunda rodada da fase de ligas da Champions. O jogo será na Espanha, no Estádio La Cerámica. Na primeira rodada, o Villarreal perdeu por 1 a 0 para o Tottenham fora de casa e agora tenta somar os primeiros pontos, apostando na força do fator casa. Já a Juventus ficou no amargo empate em 4 a 4 com o Borussia Dortmund, em Turim.

Onde assistir

O canal HBO Max transmite a partida a partir das 16h (horário de Brasília).

Cmo chega o Villarreal

O Villarreal tem os desfalques dos zagueiros Willy Kambwala e Juan Foyth, lesionados, além da joia Pau Navarro, que está com a seleção da Espanha no Mundial Sub-20. Ainda há dúvida sobre a participação de Gerard Moreno e Ayoze Pérez, ambos com problemas na coxa direita. Porém, mesmo que sejam liberados pelo departamento médico, devem começar no banco.

Na entrevista desta terça-feira, o técnico Marcelino Garcia Toral disse esperar um jogo complicado, mas acredita que o Villarreal tem totais condições de vencer.

“A Juventus tem um timaço. Jogadores de primerísimo nivel e físicamente muito forte. São poderosos nos duelos e nas transições. Mas tem uma coisa: jogamos em casa. Temos de buscar a vitória, e é isso o que queremos, pois temos uma equipe muito bem ajustada e que terá o apoio da torcida”, disse Marcelino.