União cobra dívida milionária do Fluminense na Justiça

Ação foi formalizada perante a Justiça Federal do Rio no último dia 19 de setembro. Tricolor tem dívida superior a R$ 5 milhões / Crédito: Jogada 10

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) abriu um processo de execução fiscal contra o Fluminense. A medida, protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro em 19 de setembro, visa cobrar uma dívida tributária que supera R$ 5,8 milhões. A informação inicial é do Colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”. Segundo a União, a cobrança se baseia em débitos já inscritos na Dívida Ativa, formalizados em certidões distintas. Os valores devidos, que vão de R$ 171 mil a R$ 2,3 milhões, incluem o não recolhimento de contribuições parafiscais feito em 2024.