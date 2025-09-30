Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

União cobra dívida milionária do Fluminense na Justiça

Ação foi formalizada perante a Justiça Federal do Rio no último dia 19 de setembro. Tricolor tem dívida superior a R$ 5 milhões
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) abriu um processo de execução fiscal contra o Fluminense. A medida, protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro em 19 de setembro, visa cobrar uma dívida tributária que supera R$ 5,8 milhões. A informação inicial é do Colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”.

Segundo a União, a cobrança se baseia em débitos já inscritos na Dívida Ativa, formalizados em certidões distintas. Os valores devidos, que vão de R$ 171 mil a R$ 2,3 milhões, incluem o não recolhimento de contribuições parafiscais feito em 2024.

A Fazenda Nacional ainda solicita que o clube seja citado para quitar a dívida no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores em contas bancárias via sistema eletrônico (Sisbajud) e penhora de bens. Caso não haja sucesso nessas medidas, o pedido prevê a possibilidade de citação por edital.

Dentro de campo, o Fluminense é o atual oitavo colocado, com 34 pontos. Na Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras enfrentará o Vasco, pela semifinal, somente em dezembro.

