Torcida do Botafogo protesta contra John Textor: “Palhaço”

Em protesto pacífico, torcedores levam faixas para o lado de fora do estádio Nilton Santos contra o dono da SAF do clube

Irritados com o mau momento do Botafogo na temporada, torcedores do Glorioso realizaram protesto pacífico na noite desta terça-feira (30/9) do lado de fora do estádio Nilton Santos. O alvo principal do grupo foi o dono da SAF do clube, John Textor.

Em vídeo publicado pelo jornalista Igor Melo, da “Rádio Craque Neto”, os torcedores mostram faixas de protesto contra o mandatário estadunidense. Uma delas, em inglês, dizia: “Clown and swindler” – “palhaço e vigarista”, em tradução literal. Uma segunda faixa continha os dizeres: “planejamento de merda”.

Ainda de acordo com o jornalista, representantes da Fúria Jovem do Botafogo – principal organizada do clube – buscaram conversar com lideranças do elenco, além de representantes da diretoria.

A irritação se dá pelo planejamento realizado no ano de 2025. Afinal, o Glorioso perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana com técnicos interinos, enquanto ainda buscava um treinador efetivo. Além disso, o time terminou a Taça Guanabara na nona colocação, ficando fora até mesmo da Taça Rio.