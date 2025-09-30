Tolói tem lesão detectada e vira desfalque no São Paulo

Zagueiro se junta a Arboleda e Ferraresi como baixas no sistema defensivo do Tricolor para o jogo contra o Fortaleza

Titular diante do Ceará, Tolói deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores, e exames realizados nesta terça-feira (30/9) confirmaram o problema muscular. A ausência aumenta a lista de baixas no setor defensivo: Arboleda cumprirá suspensão, enquanto Ferraresi segue em tratamento no departamento médico por conta de uma lesão no adutor.

O São Paulo ganhou mais um desfalque para o duelo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (01/10), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Afinal, o zagueiro Rafael Tolói teve diagnosticada uma lesão na região posterior da coxa esquerda e está fora da partida.

Enquanto isso, o elenco deu sequência à preparação no CT da Barra Funda. Os jogadores com maior carga de minutos contra o Ceará permaneceram na parte interna para exercícios de mobilidade, core e força. Já os demais foram a campo para um circuito físico com foco em pliometria, seguido por trabalhos de finalização e um jogo em campo reduzido.

Atualmente, apenas Alan Franco e Sabino estão disponíveis no setor. Uma alternativa seria improvisar o volante Negrucci como zagueiro pela direita, recurso já utilizado na derrota por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. Outra possibilidade é recuar a linha defensiva para quatro jogadores, com dois zagueiros e dois laterais.

A delegação tricolor treina novamente na manhã desta quarta-feira antes de viajar à tarde para Fortaleza, onde buscará reagir após duas derrotas consecutivas no Brasileirão.