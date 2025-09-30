Telles, do Botafogo, recebe título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro

No último dia 17 de setembro, a Câmara de Vereadores aprovou a homenagem ao jogador campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Mais Tradicional.

Lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles recebeu, nesta terça-feira (30), o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. Acompanhado pela família, o defensor foi ao gramado do Estádio Nilton Santos para ganhar a homenagem. Natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o jogador ganhou a honraria das mãos do vereador Leonel de Esquerda (PT), autor da indicação e parlamentar assumidamente botafoguense.

Telles chegou ao Glorioso em setembro de 2024. Ele registra 70 jogos pelo Botafogo. São seis gols marcados, um deles, aliás, na final da Libertadores-2024, no Monumental de Núñez, na vitória sobre o Mineiro por 3 a 1. Além disso, ele tem oito assistências.

“Fico muito feliz com essa valorização, esse reconhecimento do esforço que faço todos os dias com meu trabalho. Obviamente, compartilho isso também com o grupo dos atletas que fizeram com que eu tivesse esse sucesso desde quando cheguei. Com certeza, sou muito feliz aqui no Botafogo e, ainda mais, no Rio de Janeiro, agora como cidadão, sentindo-me cada vez mais em casa”, colocou Telles.

