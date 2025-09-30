Sindicato Mundial dos Jogadores faz alerta sobre os impactos do excesso de partidas no ano

Entidade traz recomendações e um estudo sobre o atual calendário do futebol mundial, que pode aumentar a quantidade de lesões / Crédito: Jogada 10

A Federação Internacional das Associações de Jogadores de Futebol Profissional (FIFPro) divulgou, nesta segunda-feira (29), um estudo sobre o calendário atual do futebol mundial. Nesse sentido, a entidade, que atua como sindicato, fez um alerta sobre os impactos do excesso de jogos na saúde, performance e carreira dos atletas. Dessa forma, entre as principais reclamações, estão a falta de férias adequadas e as longas distâncias que os atletas viajam ao longo do ano. Uma alta carga de trabalho, que também afeta os mais jovens.

O estudo, então, entende que a alta carga de jogos entre os jovens pode impactar a longevidade de suas respectivas carreiras. Para isso, a entidade sugere um limite para atletas abaixo dos 18 anos. Além disso, ressalta que enquanto um jogador de futebol de seleção ou das grandes ligas europeias tem, em média, três semanas de férias, os atletas de outras modalidades têm um período cinco vezes maior. Exemplo disso é que um finalista da NBA tem 14 semanas de férias, enquanto quem não chegar aos play-offs pode ter 23 semanas de recesso. Intenso e inchado calendário O relatório trouxe o exemplo de três atletas que tiveram uma carga excessiva de trabalho na última temporada (mais de 70 partidas). Tratam-se de Valverde, do Real Madrid, Bastoni, da Inter de Milão, e Fabián Ruiz, do PSG. Quem criticou esse problema foi o goleiro Alisson, do Liverpool. Segundo o brasileiro, ninguém ouve os jogadores.

“Ninguém pergunta aos jogadores o que eles pensam sobre adicionar mais jogos, talvez nossa opinião não importe. Mas todo mundo sabe o que pensamos sobre jogar mais. Todos estamos cansados disso”, disse o arqueiro. Outro ponto do estudo é a longa sequência e o curto intervalo entre as partidas. A entidade, então, trouxe exemplos como Kim Min-Jae, do Bayern, que fez 20 jogos consecutivos durante a temporada. Pedri, do Barcelona, por sua vez, fez 80% das partidas de forma consecutiva. Por fim, cita as grandes distâncias percorridas. Moisés Caicedo, meio-campo do Chelsea, percorreu 25.0000 quilômetros para jogar quatro partidas em um período de 14 dias. Já Mathew Ryan, goleiro australiano do Levante, e Marko Stamenic, meia neozelandês do Swansea, viajaram mais de 165.000 quilômetros para jogar por clube e seleção na última temporada.