Santos pode ter mudanças no time para encarar o Grêmio

Vojvoda conta com o retorno de Escobar e Adonis Frías, que podem reforçar o sistema defensivo do Peixe contra o Tricolor

O Santos finalizou a preparação para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (01), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Nesta terça (30), Juan Pablo Vojvoda comandou o último treino antes da partida e pode ter novidades no setor defensivo.

O zagueiro Adonis Frías treinou sem limitações e está liberado para entrar em campo. O argentino disputa uma posição com o paraguaio Alexis Duarte, que atuou como titular na partida contra o Bragantino. Outro retorno, que deve começar jogando, é o lateral-esquerdo Escobar, que estava suspenso contra o Massa Bruta.