Rossi e Arrascaeta convocam torcida do Flamengo para duelo decisivo pelo Brasileirão

Rubro-Negro, líder da competição, mede forças com o segundo colocado Cruzeiro, no Maracanã, na quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções na briga pelo título. Afinal, no Maracanã, o líder Flamengo recebe o segundo colocado Cruzeiro, na quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília). Depois de uma rodada perfeita, Arrascaeta e Rossi fizeram questão de convocar a torcida para o duelo decisivo que pode aumentar a distância em sete pontos para a Raposa, em caso de triunfo. “Quinta-feira é mais uma final. Muito importante para o Flamengo, para o time. Vai ser um jogo muito difícil, confronto direto pelo Brasileirão. É continuar trabalhando e tentar descansar o máximo possível, principalmente a cabeça, desfrutar com a família que está no Rio de Janeiro, para chegar da melhor forma na quinta-feira”, disse Rossi.

“Mais uma final. Uma final que a gente vai jogar contra um grande rival. Quinta-feira, (quero) todo mundo lá (torcida), vai ser uma guerra. Vamos enfrentar um grande time também e temos que entrar focado para ganhar esse jogo”, acrescentou Arrascaeta. Sequência de confrontos diretos antes da Libertadores Garantido na semifinal da Libertadores, o Flamengo, agora, terá sequência decisiva na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Filipe Luís terão confrontos diretos na briga pelo troféu antes de voltar a campo pelo torneio continental. Dessa forma, após duelo com a Raposa, o time mede forças com o Bahia, dia 5 (domingo), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço não está na disputa do título, mas briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores e é um adversário complicado, ainda mais fora de casa. Depois da Data Fifa, o Rubro-Negro terá o clássico com o Botafogo na semana do dia 15, no Nilton Santos.