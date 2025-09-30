Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Santos adota cautela sobre renovação de Neymar

Craque do Santos segue em recuperação de lesão na coxa e pode voltar a jogar em novembro, nas rodadas finais do Brasileirão
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira (29) que ainda é cedo para tratar da possível renovação de contrato de Neymar, cujo vínculo com o clube termina em 31 de dezembro. Apesar disso, a expectativa é de continuidade da parceria, principalmente pelo fato de o camisa 10 ainda estar em processo de recuperação de lesão.

“Precoce falar em renovação, até porque a vontade entre as partes faz as soluções serem práticas e objetivas. Não preocupa o Santos a continuidade. O que nos preocupa hoje é a recuperação plena dele para jogar o mais rápido possível”,  disse Teixeira.

Recuperação com equipe particular, fora do Santos

O atacante se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita, região do quadríceps. A previsão é de que finalize o processo em cerca de seis semanas, retomando os treinos no fim de outubro e ficando à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda em novembro, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Neymar optou por realizar o tratamento com seu estafe pessoal, que inclui o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. O acompanhamento é feito tanto nas dependências do clube quanto em sua casa. O departamento médico do Santos recebe relatórios periódicos, mas não interfere nas decisões sobre procedimentos ou cargas de trabalho.

“Neymar vem fazendo tratamento intensivo. O departamento de saúde está envolvido. Tem feito a recuperação no clube e em casa. Todas as orientações em termos de trabalhos estão sendo cumpridos. A previsão a gente não tem como assegurar, mas a informação que tenho é que volta antes do fim do Brasileirão. O atleta está consciente do trabalho a ser feito. Converso com ele, com o pai. O jogador está muito concentrado no sentido de se recuperar o mais rápido possível”, acrescentou o presidente, durante evento de lançamento dos novos quartos do hotel do CT Rei Pelé.

Se houver extensão do contrato, será a segunda renovação consecutiva de Neymar com o Santos. Ele havia assinado um acordo de seis meses em janeiro, mas prorrogou no meio do ano por mais seis. Além dos salários, o Peixe ainda desembolsa cerca de R$ 85 milhões pelo contrato de exploração de imagem do atleta.

