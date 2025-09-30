Presidente do Santos adota cautela sobre renovação de Neymar

“Precoce falar em renovação, até porque a vontade entre as partes faz as soluções serem práticas e objetivas. Não preocupa o Santos a continuidade. O que nos preocupa hoje é a recuperação plena dele para jogar o mais rápido possível”, disse Teixeira.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira (29) que ainda é cedo para tratar da possível renovação de contrato de Neymar, cujo vínculo com o clube termina em 31 de dezembro. Apesar disso, a expectativa é de continuidade da parceria, principalmente pelo fato de o camisa 10 ainda estar em processo de recuperação de lesão.

Recuperação com equipe particular, fora do Santos

O atacante se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita, região do quadríceps. A previsão é de que finalize o processo em cerca de seis semanas, retomando os treinos no fim de outubro e ficando à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda em novembro, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Neymar optou por realizar o tratamento com seu estafe pessoal, que inclui o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. O acompanhamento é feito tanto nas dependências do clube quanto em sua casa. O departamento médico do Santos recebe relatórios periódicos, mas não interfere nas decisões sobre procedimentos ou cargas de trabalho.

“Neymar vem fazendo tratamento intensivo. O departamento de saúde está envolvido. Tem feito a recuperação no clube e em casa. Todas as orientações em termos de trabalhos estão sendo cumpridos. A previsão a gente não tem como assegurar, mas a informação que tenho é que volta antes do fim do Brasileirão. O atleta está consciente do trabalho a ser feito. Converso com ele, com o pai. O jogador está muito concentrado no sentido de se recuperar o mais rápido possível”, acrescentou o presidente, durante evento de lançamento dos novos quartos do hotel do CT Rei Pelé.

Se houver extensão do contrato, será a segunda renovação consecutiva de Neymar com o Santos. Ele havia assinado um acordo de seis meses em janeiro, mas prorrogou no meio do ano por mais seis. Além dos salários, o Peixe ainda desembolsa cerca de R$ 85 milhões pelo contrato de exploração de imagem do atleta.