Portuguesa oferece estádio para Vasco durante reforma de São Januário

Luso-Brasileiro pode se tornar a casa do Cruz-Maltino no período de obras no Caldeirão
O Vasco já avalia o futuro após o início da reforma de São Januário. Dessa forma, a Portuguesa ofereceu o estádio Luso-Brasileiro para o Cruz-Maltino mandar suas partidas durante o período das obras, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Recentemente, o Luso-Brasileiro passou por reformas e ampliou sua capacidade para 14 mil lugares. Além disso, a Portuguesa trabalha para aumentar o espaço para 25 mil e vender os naming rights do estádio.

O Vasco também já iniciou conversas com o Botafogo sobre a possibilidade de mandar jogos no Nilton Santos. Assim, o clube corre contra o tempo para informar a Ferj onde mandará suas partidas em 2026.

Vasco avança para vender potencial construtivo

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta última segunda-feira (29), no Diário Oficial, o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. Dessa forma, o Vasco pode avançar na venda.

O potencial construtivo representa a possibilidade de “vender” a capacidade extra de construção do terreno em São Januário para outras áreas da cidade. Assim, o intuito é conseguir dinheiro para financiar a obra do estádio.

O Vasco já possui um pré-acordo com a SOD Capital, que tem exclusividade até dezembro, para aquisição de parte considerável desse direito. Outras empresas também manifestaram interesse no restante. O Vasco espera arrecadar R$ 500 milhões.

