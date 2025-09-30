Palmeiras vence o Vasco e se classifica para a semifinal do Brasileiro Sub-17

Palmeiras vence o Vasco e se classifica para a semifinal do Brasileiro Sub-17Verdão abre 2 a 0, vê o Cruz-Maltino diminuir, mas consegue suportar a pressão e garantir a classificação com um gol nos acréscimos
O Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 1 e está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols foram marcados por Vinicius, Juan Gabriel e Eduardo. Diego Minete descontou para o Cruz-Maltino. Com o resultado, o Verdão confirmou o favoritismo obtido na fase de classificação, quando terminou na liderança.
Na semifinal, o Palmeiras aguarda o vencedor de Red Bull Bragantino e Grêmio, que se enfrentam em Atibaia, às 19h, nesta terça-feira (30). Atual campeão da Copa do Brasil Sub-17, o Vasco agora foca na Copa Rio. Sábado (4), tem clássico com o Flamengo, pela nona rodada.
LEIA MAIS: Palmeiras x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Como foi o jogo?
O Palmeiras abriu o placar logo aos 12 minutos, com Vinícius. Ele recebeu dentro da área e já dominou girando para cima do marcador, marcando um lindo gol. O Vasco sentiu o gol e levou o segundo em saída errada do goleiro. Wesley recuperou a bola, invadiu a área e serviu Juan Gabriel, que só escorou para o fundo da rede.
O Vasco voltou melhor para o segundo tempo, mas sem muita organização. Mesmo assim, diminuiu com Diego Minete, aos 18 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio. O gol deu moral ao Cruz-Maltino que passou a pressionar o Palmeiras. No entanto, aos 40 minutos, Renan foi expulso, deixando o time vascaíno com um jogador a menos.
O Palmeiras soube suportar a pressão do Vasco e em um contra-ataque mortal matou a partida. Eduardo iniciou o lance e recebeu dentro da área para marcar o terceiro gol do Verdão, garantindo a classificação.