Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras registra déficit em agosto, mas mantém superávit robusto em 2025

Palmeiras registra déficit em agosto, mas mantém superávit robusto em 2025

Clube ficou no negativo em R$ 36,6 milhões no mês, mas já acumula mais de R$ 329 milhões de resultado positivo no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras fechou o mês de agosto com um déficit de R$ 36,6 milhões, de acordo com o balancete financeiro apresentado pelo clube. Apesar do resultado negativo, o desempenho anual segue bastante sólido: no acumulado de 2025, o Verdão soma superávit de R$ 329,9 milhões, número muito acima dos R$ 28,7 milhões que haviam sido previstos inicialmente no orçamento.

A diferença em relação ao esperado no mês foi significativa. A projeção era de superávit de R$ 22,8 milhões, mas a arrecadação acabou sendo bem menor do que o estimado, principalmente no setor de negociações de atletas. O clube contabilizou apenas R$ 999 mil nessa categoria, quando a meta era de R$ 43,7 milhões.

Em julho, porém, o Palmeiras já havia obtido R$ 288 milhões com vendas de jogadores, o que ajuda a explicar a oscilação. Além disso, as despesas também ficaram acima do projetado: foram R$ 92,8 milhões em agosto, contra R$ 88,9 milhões previstos.

As receitas do mês foram sustentadas principalmente pelos direitos de transmissão, que renderam R$ 20,4 milhões, seguidos pela publicidade e patrocínios, com R$ 17,6 milhões. A arrecadação de jogos garantiu R$ 8,4 milhões, enquanto o programa Avanti somou R$ 6,1 milhões. O Allianz Parque contribuiu com R$ 5,8 milhões, e a arrecadação social fechou em R$ 5,4 milhões.

Mesmo com o revés pontual, o desempenho anual impressiona. Nos oito primeiros meses de 2025, o Palmeiras já atingiu R$ 1,18 bilhão em receitas, valor muito superior aos R$ 764,9 milhões projetados para o período. O resultado líquido de R$ 329,9 milhões confirma a solidez financeira do clube, mesmo diante das variações mensais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar