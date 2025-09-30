Palmeiras registra déficit em agosto, mas mantém superávit robusto em 2025

Clube ficou no negativo em R$ 36,6 milhões no mês, mas já acumula mais de R$ 329 milhões de resultado positivo no ano / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras fechou o mês de agosto com um déficit de R$ 36,6 milhões, de acordo com o balancete financeiro apresentado pelo clube. Apesar do resultado negativo, o desempenho anual segue bastante sólido: no acumulado de 2025, o Verdão soma superávit de R$ 329,9 milhões, número muito acima dos R$ 28,7 milhões que haviam sido previstos inicialmente no orçamento. A diferença em relação ao esperado no mês foi significativa. A projeção era de superávit de R$ 22,8 milhões, mas a arrecadação acabou sendo bem menor do que o estimado, principalmente no setor de negociações de atletas. O clube contabilizou apenas R$ 999 mil nessa categoria, quando a meta era de R$ 43,7 milhões.