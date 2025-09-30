Palmeiras colocará ”plantel caro” à prova em reta decisiva de temporada

Com lesões e atletas pendurados, Verdão precisa se reorganizar para sequência decisiva no Brasileirão e Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá que lidar com desafios importantes nesta reta final da temporada. Afinal, no último domingo (28/9), a derrota por 1 a 0 para o Bahia trouxe preocupações extras. Isso porque Lucas Evangelista e Piquerez precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo e podem desfalcar o time no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No duelo contra o Vasco, às 19h, desta quarta-feira (01/10), no Allianz Parque, os reservas terão que assumir a responsabilidade caso a dupla não esteja à disposição. A situação se soma à ausência de Khellven no jogo contra o Bahia, quando Giay acabou sendo escalado como titular na lateral direita.