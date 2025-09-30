Osmar Stabile define novos nomes para diretoria do Corinthians

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, começou a promover mudanças em sua gestão e definiu dois nomes para integrar a diretoria do clube. O conselheiro vitalício Antônio Jorge Rachid Júnior foi escolhido para ocupar o cargo de secretário-geral. Ele já havia exercido a mesma função durante a gestão de Roberto de Andrade, entre 2015 e 2018.

Além dele, Stabile também indicou Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão de Duílio Monteiro Alves (2021-2023), para assumir a função de diretor-adjunto comercial.