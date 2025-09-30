Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Osmar Stabile define novos nomes para diretoria do Corinthians

Antônio Jorge Rachid Júnior volta ao cargo de secretário-geral, enquanto Joaquim Arruda será diretor-adjunto comercial
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, começou a promover mudanças em sua gestão e definiu dois nomes para integrar a diretoria do clube. O conselheiro vitalício Antônio Jorge Rachid Júnior foi escolhido para ocupar o cargo de secretário-geral. Ele já havia exercido a mesma função durante a gestão de Roberto de Andrade, entre 2015 e 2018.

Além dele, Stabile também indicou Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão de Duílio Monteiro Alves (2021-2023), para assumir a função de diretor-adjunto comercial.

Os dois participaram de uma reunião de diretoria realizada na última segunda-feira, no Parque São Jorge. Apesar da definição, as nomeações ainda não chegaram a estar sendo anunciadas oficialmente pelo clube.

Rachid, que retorna agora ao cargo de secretário-geral, esteve envolvido em uma polêmica em dezembro de 2017. À época, prometeu regularizar a situação de sócios inadimplentes em troca de votos para Paulo Garcia, então candidato à presidência do Corinthians.

