Nova ação com Spotify define sétimo artista para “patrocinar” Barcelona no El Clásico

A última ativação contou com o rapper Travis Scott, mas a parceria também já rendeu uniformes com nome de Drake, Rolling Stones e outros / Crédito: Jogada 10

O Barcelona já escolheu o próximo artista que estampará sua camisa durante o El Clásico do dia 26 de outubro — o primeiro desta edição de LaLiga. Após o sucesso com Travis Scott no início do ano, o clube catalão agora aposta na relevância do cantor britânico Ed Sheeran para protagonizar sua ação em conjunto com seu patrocinador máster, o Spotify. Ed Sheeran participará como a sétima ativação da parceria entre clube e plataforma, firmada em 2022. O nome do britânico se une a uma lista que inclui Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott — todos homenageados nos uniformes da equipe durante clássicos de grande repercussão.

A confirmação da ativação veio do próprio Ed Sheeran, que apareceu com uma camisa personalizada com o escudo do Barcelona em um evento recente. O uniforme ainda incluía a logo de seu novo álbum, intitulado ‘Play’, que deverá ser exposto na ação. O artista, aliás, já mantém relação próxima com o futebol: além de ser acionista do Ipswich Town, da Inglaterra, sua turnê “Mathematics” estampa o uniforme do clube inglês. Ed Sheeran sem querer vazou uma parte da coleção Barça x Ed Sheeran. pic.twitter.com/tnzrGMuI9y — Culés News Br (@Culernews) September 28, 2025

Histórico com grandes artistas A estratégia de usar o uniforme como vitrine cultural começou com Drake, em 2022, para celebrar a marca de 50 bilhões de reproduções do rapper canadense no Spotify. Em seguida, foi a vez do logo de Motomami, terceiro álbum de estúdio da cantora Rosalía, marcar um ano de lançamento da parceria. A lista seguiu com os Rolling Stones, que divulgaram o novo álbum Hackney Diamonds em outubro de 2023. Karol G, por sua vez, apareceu como destaque ao se tornar a artista latina mais ouvida na plataforma por quatro anos consecutivos. Na sequência, o Coldplay ganhou espaço durante o lançamento do álbum Moon Music.

Já Travis Scott protagonizou a ação mais recente e fez além. Isso porque na véspera do El Clásico contra o Real Madrid, no dia 10 de maio, o rapper se apresentou em um show exclusivo em Barcelona e, no dia seguinte, compareceu o estádio para torcer pelos catalães. Estratégia de marketing esportivo A parceria entre clube e plataforma é considerada um marco de inovação no marketing esportivo. O contrato, anunciado no início de 2022, prevê não apenas a presença da marca nos uniformes principais e de treino, mas também ativação de campanhas que unam esporte, cultura e música. Com alcance internacional, o El Clásico oferece a plataforma ideal para conectar torcedores de diferentes partes do mundo a experiências culturais e musicais além das quatro linhas. E não à toa, define-se o artista baseado também em seu ranking no Spotify no período.