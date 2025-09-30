Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova ação com Spotify define sétimo artista para “patrocinar” Barcelona no El Clásico

A última ativação contou com o rapper Travis Scott, mas a parceria também já rendeu uniformes com nome de Drake, Rolling Stones e outros
O Barcelona já escolheu o próximo artista que estampará sua camisa durante o El Clásico do dia 26 de outubro — o primeiro desta edição de LaLiga. Após o sucesso com Travis Scott no início do ano, o clube catalão agora aposta na relevância do cantor britânico Ed Sheeran para protagonizar sua ação em conjunto com seu patrocinador máster, o Spotify.

Ed Sheeran participará como a sétima ativação da parceria entre clube e plataforma, firmada em 2022. O nome do britânico se une a uma lista que inclui Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott — todos homenageados nos uniformes da equipe durante clássicos de grande repercussão.

A confirmação da ativação veio do próprio Ed Sheeran, que apareceu com uma camisa personalizada com o escudo do Barcelona em um evento recente. O uniforme ainda incluía a logo de seu novo álbum, intitulado ‘Play’, que deverá ser exposto na ação.

O artista, aliás, já mantém relação próxima com o futebol: além de ser acionista do Ipswich Town, da Inglaterra, sua turnê “Mathematics” estampa o uniforme do clube inglês.

Histórico com grandes artistas

A estratégia de usar o uniforme como vitrine cultural começou com Drake, em 2022, para celebrar a marca de 50 bilhões de reproduções do rapper canadense no Spotify. Em seguida, foi a vez do logo de Motomami, terceiro álbum de estúdio da cantora Rosalía, marcar um ano de lançamento da parceria.

A lista seguiu com os Rolling Stones, que divulgaram o novo álbum Hackney Diamonds em outubro de 2023. Karol G, por sua vez, apareceu como destaque ao se tornar a artista latina mais ouvida na plataforma por quatro anos consecutivos. Na sequência, o Coldplay ganhou espaço durante o lançamento do álbum Moon Music.

Já Travis Scott protagonizou a ação mais recente e fez além. Isso porque na véspera do El Clásico contra o Real Madrid, no dia 10 de maio, o rapper se apresentou em um show exclusivo em Barcelona e, no dia seguinte, compareceu o estádio para torcer pelos catalães.

Estratégia de marketing esportivo

A parceria entre clube e plataforma é considerada um marco de inovação no marketing esportivo. O contrato, anunciado no início de 2022, prevê não apenas a presença da marca nos uniformes principais e de treino, mas também ativação de campanhas que unam esporte, cultura e música.

Com alcance internacional, o El Clásico oferece a plataforma ideal para conectar torcedores de diferentes partes do mundo a experiências culturais e musicais além das quatro linhas. E não à toa, define-se o artista baseado também em seu ranking no Spotify no período.

Real Madrid x Barcelona

O primeiro El Clásico da temporada 2025/26 da LaLiga ocorrerá no domingo, dia 26 de outubro, às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada. No momento, os catalães lideram a competição com 19 pontos em sete partidas disputadas, enquanto o Real Madrid aparece na vice-liderança com 18.

O Barça se mantém invicto na competição, com seis vitórias e um empate. Já os merengues sofreram seu primeiro revés na última rodada, após a goleada por 5 a 2 para o Atlético de Madrid.

