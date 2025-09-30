Na abertura da rodada, Atlético e Juventude empatam em BH

Galo perde chances, para em Jandrei e freia sequência de vitórias na Arena MRV; Ju comemora empate apesar de seguir no Z4 / Crédito: Jogada 10

Após duas vitórias seguidas, o Atlético decepcionou sua torcida ao ficar no 0 a 0 com o Juventude, nesta terça-feira (30/9), pela abertura da 26ª rodada do Brasileirão. Jogando na Arena MRV, em BH, o Galo não teve grande atuação, e ainda viu o atacante Rony ampliar o jejum de gols: agora, já são 22 partidas sem marcar para o camisa 33, que acertou duas bolas na trave do Ju.

Agora, o time do técnico Jorge Sampaoli sobe uma posição, ultrapassando o Corinthians e ficando em 13º, com 29 pontos. Já o Juventude, apesar do bom resultado fora de casa, segue no Z4, agora com 23 – são quatro a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Primeiro tempo O Galo começou o jogo dando perigo ao gol de Jandrei. Gustavo Scarpa levantou bola na área em cobrança de falta, e Rony cabeceou no canto. No entanto, acertou o pé da trave do arqueiro Jaconero. Após essa chance, o jogo ficou muito truncado, com inúmeras faltas e paralisações por jogadores sentindo dores. Para se ter uma ideia da falta de criatividade nos primeiros 45 minutos na Arena MRV, o momento de maior emoção sequer valeu. Afinal, em nova cobrança de Scarpa para a área, Iván Román testou para o meio, e Rony obrigou Jandrei a realizar um verdadeiro milagre. Na sobra, o zagueiro Luan Freitas tirou em cima da linha. Nada disso valeu, já que o auxiliar Sidmar dos Santos (PR) levantou a bandeira alegando (corretamente) impedimento na origem do lance.

LEIA MAIS: Seleção Brasileira será convocada para amistosos nesta quarta-feira Segundo tempo Bem como a etapa inicial, a primeira chance da metade final do jogo foi em bola na trave de Rony. Desta vez, porém, em oportunidade muito mais clara. Após cruzamento da esquerda de Biel, o camisa 33 chapou de primeira, mas acertou o travessão de Jandrei. Aos 17′, Rony teve mais uma chance após belo passe de Caio Paulista. De esquerda, ele girou e soltou um canhão, errando o alvo. Sampaoli, então, começou a fazer modificações na equipe, tentando deixá-la ainda mais ofensiva, visto que o Juventude estava satisfeito com o empate. A posse seguia com o Galo, mas o time mineiro não encontrava tantos espaços para finalizar. Na única vez que conseguiu, Dudu deixou Rony em excelente situação de finalização. Mal na noite, o centroavante até acertou o alvo, mas parou em Jandrei, nome do jogo.