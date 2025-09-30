Mourinho vê evolução do Benfica apesar da derrota para o Chelsea na Champions

Técnico elogia postura da equipe em Londres, critica arbitragem e projeta clássico contra o Porto sem “medo” do rival

José Mourinho analisou a derrota do Benfica diante do Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Apesar do resultado negativo em Londres, o treinador destacou o desempenho da equipe e apontou aspectos positivos no duelo em entrevista à ‘Sport TV’, de Portugal.

“Perder nunca é bom, mas existe diferença entre perder sem nada para tirar e perder mostrando evolução. Hoje enfrentamos um grande time de igual para igual. O placar poderia ter sido outro. Foi, até agora, o nosso jogo mais sólido, com organização e estabilidade. Criamos chances, o goleiro deles não precisou ser o melhor em campo. Na reta final, senti alguns jogadores cansados, como o Sudakov. E nossos três meio-campistas já estavam amarelados, o que nos limitava. Fiz mudanças para dar fôlego, mas o Chelsea tinha muitas opções de qualidade no banco. Isso pesou”, comentou.

Mourinho também se mostrou incomodado com a arbitragem.

“Tive a sensação de que o João Pedro podia ter recebido o segundo cartão amarelo muito antes. Na Uefa seguem a regra à risca. Foi assim com a expulsão do Florentino em Istambul. Hoje, em um lance com o Otamendi, também seria para o segundo amarelo. O jogo mudaria completamente”, disse.

Além disso, o técnico lamentou o gol sofrido no melhor momento do Benfica no jogo.