Monaco x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Estádio Louis II e coloca frente a frente duas equipes que começaram a sua trajetória de formas opostas na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Bayern de Munique atropela Pafos e mantém 100% na Champions Como chega o Monaco O Monaco chega pressionado para o duelo após a goleada sofrida para o Club Brugge, na Bélgica, na estreia das equipes nesta edição da Champions. No entanto, o time tenta se agarrar à boa campanha no Campeonato Francês, no qual está na briga com o PSG pela liderança. A notícia ruim para os torcedores do Monaco é que o departamento médico do clube está repleto de jogadores. Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria, lesionados, estão fora do jogo desta quarta-feira. Além disso, Pogba, sem ritmo de jogo, é tratado como dúvida. Como chega o Manchester City Por outro lado, o City vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, atual campeão italiano, na 1ª rodada da fase de liga da Champions. Assim, o time vai ao Principado tentar manter os 100% de aproveitamento e brigar na parte de cima da tabela.