Milan e Inter compram San Siro por R$ 1,2 bilhão e planejam demolição

Clubes pretendem erguer arena moderna de 71,5 mil lugares no mesmo local; venda foi aprovada após debate acalorado na Câmara Municipal de Milão

Com a aprovação, os clubes vão demolir a construção de 99 anos e levantar, no mesmo local, uma arena moderna com capacidade para 71,5 mil torcedores. Além disso, o projeto integra um plano de revitalização urbana que abrange 281 mil metros quadrados.

O Milan e a Inter de Milão deram um passo decisivo para ter um estádio próprio. Após um debate de quase 12 horas, a Câmara Municipal aprovou a venda do San Siro e da área ao redor nesta terça-feira (30). O valor do negócio foi estimado em 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

O prazo para concluir a negociação é 10 de novembro. Isso porque, depois dessa data, o segundo anel do San Siro completará 70 anos de inauguração e ganhará importância histórica. Nesse caso, a demolição se tornaria praticamente impossível.

Na semana passada, Milan e Inter já haviam fechado parceria com os escritórios de arquitetura Foster + Partners e Manica para o desenho do novo estádio. Portanto, a aprovação da venda representa o último entrave para o início da obra.

Enquanto isso, o San Siro segue em atividade. O estádio será palco da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro de 2026. Milan e Inter esperam entregar a nova arena antes da Eurocopa de 2032, que Itália e Turquia vão organizar em conjunto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.