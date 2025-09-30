Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos seis pontos e segue com 100% de aproveitamento, ocupando momentaneamente a liderança. Já o Kairat Almaty, por sua vez, é o penúltimo colocado da fase de liga com duas derrotas e nove gols sofridos. O time merengue volta a campo no próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid conquistou mais uma vitória e segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Afinal, o time merengue venceu o Kairat Almaty, nesta terça-feira (30), por 5 a 0, no Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga. Destaque da partida, Kylian Mbappé fez um hat-trick, enquanto Camavinga e Brahim Díaz completaram a goleada.

Real Madrid domina e larga na frente com Mbappé

O Real Madrid não teve dificuldades para vencer o Kairat Almaty. Afinal, o time espanhol teve o controle do jogo desde o início e empilhou chances até abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após lançamento, a defesa do time cazaque afastou mal, Mastantuono aproveitou e foi derrubado pelo goleiro Kalmurza. Mbappé bateu bem e fez 1 a 0.

Apesar do favoritismo do Real Madrid, o Kairat não se intimidou. Os donos da casa, aliás, criaram a primeira grande chance do duelo. Ao todo, foram cinco finalizações no primeiro tempo, mas apenas uma na direção de Courtois. Do outro lado, o Real finalizou nove vezes e acertou quatro no alvo, sendo bem mais perigoso.

Mbappé faz hat-trick e comanda goleada

Na etapa final, o Real Madrid começou novamente melhor e não demorou para ampliar. Após cobrança de escanteio do Kairat, Courtois ficou com a bola e lançou Mbappé. O francês venceu a marcação na corrida, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para anotar o segundo, aos sete minutos. Pouco depois, aos 12, o camisa 10 tabelou com Vini Jr e recebeu livre na área, mas chutou para fora.

Após sofrer o segundo gol, o Kairat se soltou e criou boas oportunidades, como as finalizações de Satpayev e Luis Mata, defendidas por Courtois. Depois, aos 21 minutos, veio a polêmica. Afinal, Gromyko caiu na área após uma disputa com Ceballos e o árbitro marcou pênalti. Contudo, o VAR entrou em ação, e o árbitro mudou a decisão após checar o lance no vídeo.