Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mbappé brilha em nova vitória do Real Madrid e chega a 60 gols na Champions

Mbappé brilha em nova vitória do Real Madrid e chega a 60 gols na Champions

Francês faz hat-trick na goleada sobre o Kairat, celebra marca histórica e elogia Rodrygo e Vini Jr
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Kylian Mbappé voltou a ser protagonista em mais uma vitória do Real Madrid na Champions. O atacante francês marcou um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre o Kairat, nesta terça-feira (30), no Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga e ajudou o time a seguir com 100% de aproveitamento.

Além disso, com os três gols marcados nesta terça-feira, Mbappé chegou a 60 na história da Champions e celebrou tanto a marca quanto o resultado nesta segunda rodada. O atacante faz um grande início de temporada, com 13 gols em nove jogos. Só no torneio europeu, são cinco em duas partidas.

“Foi um bom jogo. A gente queria ganhar e jogar bem. Não foi fácil. Passamos muitas horas de voo e escalas para chegar até a casa do Kairat, mas conseguimos vencer e estou feliz por fazer os três gols”, afirmou.

O francês destacou a importância da marca atingida, mas deixou claro que não quer parar por aí.

“Cheguei aos 60 gols. Sigo meu caminho e minha trajetória. Quero fazer mais gols para alcançar o nível dos maiores artilheiros da competição. Quero continuar marcando e ajudando a equipe”, disse.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar