Mbappé brilha em nova vitória do Real Madrid e chega a 60 gols na Champions

Kylian Mbappé voltou a ser protagonista em mais uma vitória do Real Madrid na Champions. O atacante francês marcou um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre o Kairat, nesta terça-feira (30), no Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga e ajudou o time a seguir com 100% de aproveitamento.

Além disso, com os três gols marcados nesta terça-feira, Mbappé chegou a 60 na história da Champions e celebrou tanto a marca quanto o resultado nesta segunda rodada. O atacante faz um grande início de temporada, com 13 gols em nove jogos. Só no torneio europeu, são cinco em duas partidas.