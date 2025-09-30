Manifestações do lado de fora e arquibancadas vazias: a noite de protestos no Morumbis

Torcida do São Paulo promoveu vários protestos antes da partida contra o Ceará e teve o pior público do estádio desde 2019 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo vive seu momento mais conturbado na temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0 e alcançou sua quarta derrota consecutiva no ano. O resultado aumenta a pressão dentro e fora de campo, já que o Morumbis recebeu vários protestos no duelo contra o Vozão. Antes da bola rolar, torcedores realizaram uma manifestação contra a diretoria do lado de fora do estádio. Com faixas, cartazes e até a presença de caixões, os tricolores pediram a renúncia do presidente Júlio Cazares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. A principal bronca da torcida é quanto à transparência financeira do clube. O clima ficou tenso depois da eliminação na Libertadores, na última quinta-feira (25).