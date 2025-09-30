Lucho Acosta ganha moral com a chegada de Zubeldía ao Fluminense: “Jogador criativo”

Antes da chegada do novo comandante, o jogador passava por um período de adaptação ao futebol brasileiro e teve algumas chances com Renato Gaúcho, sobretudo nas partidas no Maracanã. Diante do Lanús, foi responsável por uma assistência, de cabeça, para o gol de Canobbio, porém a equipe viu tudo desmoronar na segunda etapa e dar adeus à Sul-Americana.

Um dos principais reforços do Fluminense na última janela de transferências, Lucho Acosta ganhou moral com a chegada do compatriota, o técnico Luís Zubeldía. Afinal, foi titular diante do Botafogo, na estreia do comandante, e novamente mostrou ser essencial para fazer com que o meio de campo seja mais criativo e que a bola chegue com mais frequência na frente.

Vale lembrar que o Tricolor pagou US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos ao FC Dallas, dos Estados Unidos. Lucho, que tem contrato até o fim de 2028, já esteve em campo em nove partidas, com um gol e uma assistência.

Dinâmica e criatividade

No Clássico Vovô, o jogador apareceu constantemente na armação, ao fazer a bola girar e dar dinâmica ao setor. Além disso, cumpriu bem sua função ao lado da dupla Hércules e Martinelli e mostrou suas credenciais para se firmar como titular e ganhar a vaga de Nonato.

“Temos uma equipe ampla. Eu disse isso na coletiva de apresentação. Temos uma equipe ampla, não como uma crítica, mas como algo bom. Depois, nós temos que ter a capacidade de gerenciar, que é uma das artes que tem que ter o treinador e sua comissão técnica. E Lucho entra nessa situação que não tinha minutos ou tinha poucos minutos. Normal de alguém que chega e chega de fora”, disse.

“Aqui no Brasil há muito bons jogadores. Então, a concorrência não é fácil para quem vem de fora. E, Lucho, pensávamos que poderia dar essa intensidade atrás de Germán como um meio atacante, como um terceiro homem no meio, um jogador criativo para tocar, tabelar, fazer paredes. E, além disso, eles fizeram um bom trabalho táctico, que era o mais importante. Porque o Botafogo abre bem a equipe, tem dois bem abertos. Então, tínhamos que ter uma equipe ampla, mas não descuidar a zona central, claro. E eles fizeram um bom trabalho, Cano e Lucho, além de Martinelli e Hércules”, completou Zubeldía.