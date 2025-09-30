Lesão de Lucas Evangelista pode fazer Andreas mudar de função no Palmeiras

Volante sofreu lesão na coxa e pode até passar por cirurgia. Camisa 8 pode ser recuado para preencher a lacuna e abrir espaço no meio-campo / Crédito: Jogada 10

A lesão de Lucas Evangelista, sofrida no domingo (28) contra o Bahia, vai obrigar o técnico Abel Ferreira a repensar a formação que vinha funcionando no Palmeiras. O volante teve detectado um problema no músculo posterior da coxa direita e não está descartada a necessidade de cirurgia. Assim, abre espaço no setor central do time. Uma das alternativas estudadas é o recuo de Andreas Pereira. Desde que chegou do Fulham, o camisa 8 tem atuado mais adiantado, partindo do lado direito para o meio, na função de armador, logo à frente de Evangelista. No entanto, quando foi contratado, Andreas também era visto como opção para jogar como segundo volante, justamente a vaga que agora está em aberto.

Se Abel optar por deslocá-lo, dois nomes aparecem para manter a estrutura ofensiva atual. Raphael Veiga, que retorna gradualmente após dores no púbis, e Mauricio, que teve destaque em momentos do ano mas perdeu espaço depois de tratar dores lombares em setembro. Nos últimos cinco jogos, o meia só começou como titular contra o Fortaleza, em partida de time alternativo, e ficou no banco nas demais. Outra possibilidade é usar atacantes como Facundo Torres ou Sosa para recompor a frente caso Andreas seja recuado. Porém, a alteração mudaria o perfil do time, reduzindo a força pelo meio, característica marcante do Palmeiras nas últimas semanas. E se Andreas permanecer em sua função no Palmeiras? Caso prefira manter Andreas na faixa ofensiva, a escolha natural para a vaga de Evangelista é Allan, que já exerceu essa função em alguns momentos da temporada, embora também já tenha atuado aberto pelo lado. Contra o Bahia, a comissão técnica optou por escalar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno juntos. Contudo, a dupla mostrou menor capacidade de construção, o que limita o estilo de jogo alviverde.