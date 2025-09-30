Klopp afirma não ter saudade da vida de treinador: “Fui quatro vezes ao cinema nos últimos meses”Alemão, de 58 anos, ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull depois de decidir pendurar a prancheta e não ser mais técnico
Um ano após optar por pendurar a prancheta, Jurgen Klopp afirmou que sente saudade da vida de treinador. Atualmente, o profissional ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, e relembrou as limitações dos tempos em que comandava Borussia Dortmund e Liverpool.
“Valeu a pena, mas jamais pensei que estaria treinando até o final da minha vida. Considero que não perdi nada em todo esse processo porque, sinceramente, jamais pensei nisso. Nesses 25 anos, só fui a dois casamentos, o meu e um outro há dois meses. Fui ao cinema quatro vezes, e tudo isso nos últimos dois meses. É um prazer fazer isso agora”, disse, em entrevista ao “The Athletic”
Vale lembrar que o treinador, de 58 anos, se destacou à frente da equipe aurinegra e conquistou cinco títulos na Alemanha. Na sequência da carreira, construiu a carreira no Liverpool, onde conquistou a Champions League e oito anos, no total.
“Disse à minha esposa em 2001 que estaria 25 anos a todo vapor sem olhar para nenhum lado enquanto treinador de futebol. E, se não desse certo, ela disse que dirigiria táxi”, completou.
“Isso é o que penso, mas nunca se sabe. Tenho 58 anos. Se eu eventualmente voltar aos 65, todos poderão dizer: “Você disse que não iria voltar”. Bom, diria que o que disse era o que pensava 100% naquele momento. Mas realmente acredito que não estou perdendo nada por não estar treinando.”, finalizou.