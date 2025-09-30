Jornalistas veem Flamengo x Cruzeiro com chances de “sepultamento” em briga pelo Brasileirão

Jornalistas veem Flamengo x Cruzeiro com chances de “sepultamento” em briga pelo BrasileirãoCariocas e mineiros se reencontram nesta quinta-feira (02), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
Um debate recente do ‘Fechamento SporTV’ trouxe à tona uma discussão capaz de afunilar ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão 2025. Após a “rodada perfeita” ampliar a vantagem rubro-negra na liderança, o jornalista André Rizek sugeriu que uma possível vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Maracanã, nesta quinta-feira (02), pode representar o fim definitivo do sonho celeste pelo pentacampeonato nacional.
Rizek levantou o debate ao ponderar os contextos dos times na tabela após a conclusão da 25ª rodada, com triunfo do Flamengo e tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Vale destacar que quatro pontos separam cariocas e mineiros na classificação, que somam 54 e 50 nas duas primeiras colocações do torneio, respectivamente.
“Se a gente plugar a tabela, vocês acham que seria polêmico dizer que, se o Flamengo derrotar o Cruzeiro na quinta-feira, mando do clube no Maracanã, ele sepulta o campeonato para o Cruzeiro?”, questionou.
Jornalistas da bancada pactuaram da opinião e indicaram que neste contexto, se considerado apenas no recorte celeste, a disputará ficará liquidada. Em contrapartida, fizeram questão de ressaltar que o Palmeiras seguiria vivo na briga e que há muito campeonato pela frente.
“É polêmico, sim. Ainda tem muito campeonato”, rebateu Denílson ao considerar o Alviverde na disputa. Os comunicadores recordaram que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo atrasado em relação aos adversários e, por isso, ainda ameaça o Rubro-Negro.
