Jornalistas veem Flamengo x Cruzeiro com chances de “sepultamento” em briga pelo Brasileirão

Cariocas e mineiros se reencontram nesta quinta-feira (02), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Um debate recente do ‘Fechamento SporTV’ trouxe à tona uma discussão capaz de afunilar ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão 2025. Após a “rodada perfeita” ampliar a vantagem rubro-negra na liderança, o jornalista André Rizek sugeriu que uma possível vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Maracanã, nesta quinta-feira (02), pode representar o fim definitivo do sonho celeste pelo pentacampeonato nacional. Rizek levantou o debate ao ponderar os contextos dos times na tabela após a conclusão da 25ª rodada, com triunfo do Flamengo e tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Vale destacar que quatro pontos separam cariocas e mineiros na classificação, que somam 54 e 50 nas duas primeiras colocações do torneio, respectivamente.