Jornal espanhol critica trabalho de Davide Ancelotti no Botafogo: “Piora a cada partida”

Periódico "AS" analisa revés alvinegro para o arquirrival Fluminense e destaca declínio na temporada, com um triunfo nos últimos seis jogos / Crédito: Jogada 10

O trabalho do técnico Davide Ancelotti tem incomodado a torcida do Botafogo, visto que a equipe foi eliminada das Copas do Brasil e Libertadores e não demonstra evolução. Assim, o desempenho do filho do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, também chamou a atenção de forma negativa na imprensa espanhola. Afinal, depois da derrota por 2 a 0 para o arquirrival Fluminense, o periódico “AS” destacou que o trabalho de Davide no atual campeão brasileiro da Libertadores “começa a ficar insustentável”.

“A equipe ganhou apenas um dos últimos seis jogos e, desta vez, sofreu uma derrota dolorosa no clássico contra um Fluminense bem superior. O time do técnico italiano continua em declínio, com o desempenho piorando a cada partida“, escreveu a reportagem. Além disso, o jornal espanhol ressaltou que apenas o goleiro Léo Linck teve uma boa atuação no clássico Vovô, no Maracanã. Apesar do resultado, o Alvinegro conseguiu manter a diferença de cinco pontos para o São Paulo, que perdeu para o Ceará, e segue no G6. “O Fogão teve uma atuação realmente apática, sem planejamento e convicção para superar a desvantagem no placar. ”, salientou o jornal, que também frisou que a perda da vaga na Libertadores-2026 seria um “desastre desportivo e financeiro” para o Glorioso.