Internacional x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians medem forças nesta quarta-feira (01/10), às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está na 15ª colocação, com 28 pontos e não vence há três partidas. Aliás, no último final de semana, a equipe estreou o técnico Ramón Díaz, no empate contra o Juventude. Por outro lado, o Timão está na 13° posição, com um ponto a mais que o adversário e também tenta retomar o caminho das vitórias, já que vem de duas derrotas para Sport e Flamengo.

Como chega o Internacional

O Internacional não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro, com duas derrotas e dois empates. Além disso, o momento negativo acarretou na demissão do técnico Roger Machado. A diretoria contratou Ramón Díaz para ser o substituto. O argentino estreou na última rodada, o empate com o Juventude no Alfredo Jaconi, e enfrentará o Corinthians em sua segunda partida no comando, dessa vez fazendo sua estreia no Beira-Rio.

Contudo, Rochet volta a ser desfalque pela terceira vez na temporada, neste momento por uma lesão no pé esquerdo, que já o impediu de atuar contra o Juventude. Seu substituto provavelmente continuará sendo Anthoni. Há também duas dúvidas entre os volantes. Thiago Maia ainda se recupera de uma lombalgia, que impediu sua participação nos dois últimos jogos do Inter. Richard se recupera de um incômodo no quadril esquerdo. Por outro lado, há o retorno de um trio de defensores: os laterais Aguirre, Bernabei e o zagueiro Juninho. Os três cumpriram suspensões na última rodada do Brasileirão.

Como chega o Corinthians

Enquanto isso, o Corinthians vem de uma sequência de dois resultados ruins, uma derrota fora de casa contra o Sport em 1 a 0, e uma virada para o Flamengo na Neo Química Arena por 2 a 1. Atualmente, o Timão está na 13° posição, com 29 pontos, e tenta retomar sua briga pelas primeiras posições. No momento, o Alvinegro está a 11 pontos do Bahia, primeiro time do G6.

Contudo, para a partida no Beira-Rio, o zagueiro André Ramalho (estiramento muscular na coxa direita) e os meio-campistas André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita),além dos atacantes Memphis Depay (edema no músculo posterior da coxa direita) e Yuri Alberto (suspenso) são baixas confirmadas no time de Dorival Júnior. O volante Charles, com dores no joelho, será reavaliado. Assim, o sistema ofensivo deve ser bastante modificado, com Gui Negão e Romero atuando mais a frente.