Internacional conversa com Fernando, mas volante descarta retorno ao time em 2025

Clube procurou o jogador para saber de seus planos, mas ouviu que, caso volte a atuar, será apenas na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Internacional que sonhava com a volta do volante Fernando já pode descartar a ideia. Pelo menos para esta temporada. Conforme uma apuração do portal ge, o jogador conversou com a diretoria do clube, mas avisou que não planeja retornar aos gramados em 2025. O Colorado, que tinha a esperança de contar com o atleta, ouviu que um possível retorno só ocorreria no próximo ano. A diretoria do clube, de fato, procurou o volante para saber de seus planos. O diretor D’Alessandro, inclusive, já havia dito que as portas do Beira-Rio estavam abertas para o jogador. O Inter alimentava a esperança de inscrevê-lo no Brasileirão até o dia 3 de outubro. A resposta do atleta, no entanto, frustrou os planos do time colorado.