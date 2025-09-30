Grêmio despacha Bragantino e encara Palmeiras na semifinal do Brasileiro Sub-17

Os paulistas abriram o placar aos 18 minutos após vacilo na saída de bola dos visitantes. Ao tentar passe na área, David Brendo viu Caíque interceptar a bola e servir Dudu sozinho para balançar a rede. Mas os visitantes reagiram ainda na primeira etapa. Aos 39′, João Borne cruzou rasteiro, e Breno desviou contra a própria meta.

Na volta do intervalo, aliás, o Grêmio precisou de apenas três minutos para ficar em vantagem. Harlley aproveitou rebatida na área e chutou cruzado com precisão. O Bragantinl, contudo, não sentiu o golpe. E apenas três minutos depois, deixou tudo igual com Joanderson, que completou com o gol aberto após receber da esquerda.

O segundo tempo se manteve empolgante, e o Triclor Gaúcho retomou a ponta no placar para não mais largar. Aos 15′, João Borne fez belo passe para Harlley, que driblou o goleiro e deixou o segundo dele na partida. Por fim, aos 44 minutos, Lucca selou o triunfo ao completar livre para fazer o quarto o gol do Imortal. Grêmio desafia Palmeiras Nas semifinais, ainda sem definição de data, o Grêmio desafia o Palmeiras, que eliminou o Vasco, também nesta terça. O mando de campo será dos paulistas, que fizeram melhor campanha ao longo do torneio. Na outra semifinal, Athletico-PR e Atlético medirão forças em jogo que terá mando paranaense. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar