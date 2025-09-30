Galvão Bueno exalta vitória do Flamengo e destaca atitude de líder

Galvão Bueno entende que triunfo de virada do Rubro-Negro é um indício que a equipe está pronta para conquistar o Brasileirão

O narrador Galvão Bueno dedicou a edição, da última segunda-feira (29), do seu programa “Galvão e Amigos”, na Band, à vitória do Flamengo. Entre os pontos que o comunicador frisou foi a vitória de virada do Rubro-Negro. Afinal, em sua opinião, o resultado representa um indício de que o time está pronto para conquistar o Brasileirão. A conduta de seriedade de Arrascaeta também foi enaltecido.

“O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, em uma virada com cara de quem quer ser campeão. Me impressionou o Arrascaeta fazer o gol aos 9 minutos do segundo tempo e não deixou o time comemorar. Não deixou ninguém se abraçar e já foi gritando “vamos, vamos, vamos”. A gana de virar, a importância do jogo”, detalhou o profissional de comunicação.