Fluminense terá mudança na zaga contra o Sport; veja escalação

Ignácio deve ocupar a vaga de Thiago Silva, que está com dores na coxa direita após clássico contra o Botafogo no último domingo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense já embarcou para Pernambuco para o jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o técnoco Luis Zubeldía terá que fazer mudanças no sistema defensivo para a partida desta quarta-feira. Afinal, o zagueiro Thiago Silva não viajou com a delegação e será preservado por conta de dores na coxa direita. Desta maneira, o zagueiro Ignácio deve formar a dupla de zaga com Freytes. Nos demais setores, a expectativa é de que o treinador mantenha a base da equipe titular. A lista de relacionado será semelhante à vista contra o Botafogo.