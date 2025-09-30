Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Sport, adversário desta quarta

Tricolor de Laranjeiras soma, nos últimos dez confrontos com o Leão da Ilha, seis triunfos, dois empates e apenas duas derrotas / Crédito: Jogada 10

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo, na estreia de Zubeldía, o Fluminense visitará o lanterna do Campeonato Brasileiro para tentar encostar no G6 e sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. Assim, a equipe carioca mede forças com o Sport, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada. Dessa forma, o Tricolor tem um bom retrospecto recente contra o Leão da Ilha, que tenta um verdadeiro milagre nesta reta final para fugir de um possível rebaixamento. Nos últimos dez confrontos, o Flu venceu seis, empatou duas e perdeu apenas dois jogos.

O último duelo das equipes em Recife ocorreu no dia 10 de julho de 2021. Na ocasião, André abriu o placar para os donos da casa, de pênalti, mas viu a equipe tomar a virada na volta do intervalo. Assim, Lucca estufou a rede em duas oportunidades e sacramentou a vitória tricolor, que tinha Ganso, Martinelli e Manoel entre os titulares. No primeiro turno, ainda sob o comando do técnico Renato Gaúcho, a equipe carioca sofreu para ficar com os três pontos em pleno Maracanã. Pablo abriu o placar no primeiro tempo, porém Serna e Everaldo, aos 97 minutos, deram a vitória ao Flu. Na busca pelo G6 Com o intenso calendário, o Tricolor viu o G6 se distanciar. No momento, o time soma 34 pontos, seis atrás de Bahia e Botafogo, e precisa de uma sequência positiva para voltar a brigar por uma vaga na próxima Libertadores.