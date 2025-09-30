Fábio, do Fluminense, completa 45 anos e pode atingir mais recordes

“Precisou de pouco tempo para se tornar uma lenda do Club. Um verdadeiro fenômeno, chega aos 45 depois de ser decisivo em todos os títulos e grandes campanhas do Tricolor nos últimos anos”, diz parte da postagem do clube nas redes sociais.

“Que alegria a nossa celebrar mais um aniversário contigo, ídolo. E que bom sabermos que temos proteção garantida por muito tempo”, complementou.

Recordes de Fábio

– Mais velho a jogar na Série A do Brasileirão

– Jogador que mais disputou edições do Brasileirão

– Jogador com mais partidas no Brasileirão

– Mais velho a jogar pelo Fluminense oficialmente

– Mais velho a ser campeão pelo Fluminense

– Mais velho a ser campeão da Libertadores

– Brasileiro com mais partidas disputadas na Libertadores

– Segundo jogador com mais partidas na Libertadores

– Mais velho a disputar uma final de Mundial

– Mais jogos pelo Cruzeiro na história (976 jogos)

Mais recordes

Caso o Fluminense se classifique para a Libertadores 2026, Fábio pode alcançar mais uma marca grandiosa na América do Sul. Com 110 jogos na competição, o goleiro é, aliás, o brasileiro com mais partidas disputadas na história do torneio e o segundo geral. Ele, afinal, está a três jogos de igualar o goleiro uruguaio Éver Almeida, que tem 113 jogos.

Por fim, Fábio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e pode bater ainda mais recordes até lá. Além disso, o próximo desafio do goleiro será nesta quarta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.