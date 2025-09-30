Ex-Juventus levanta bandeira da homofobia e lembra de críticas por usar saia: “Começaram a dizer que eu era gay”

Meia com passagem vitoriosa pela Juventus e que atualmente defende o Bologna, relembrou episódios que passou há mais de 10 anos atrás

Frederico Bernardeschi, ex-Juventus, relembrou nesta terça-feira (30), em entrevista ao portal “Bsmt”, que sofria ofensas por usar saia há 10 anos atrás. Dessa forma, ele levantou a bandeira contra a homofobia.

“Há 12 anos eu usava saia, e qual é o problema? Se eu gosto, eu uso. Começaram a dizer que eu era gay. E se eu fosse? Que diferença faz? Eu não digo? Na verdade, eu ficaria orgulhoso. Tiro o chapéu para aqueles que saíram do armário. Neste mundo acredito que todos são livres para fazer o que quiserem, mas eu tinha 20 anos na época, e ler essas palavras me machucou. Eu sofri”, contou.